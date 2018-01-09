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Lucescu G.Saray’ı ziyaret etti

Lucescu G.Saray’ı ziyaret etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Galatasaray idmanını ziyaret etti. Antrenman sırasında kulübe ziyarette bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. İkili bir süre sohbet etti. Lucescu yarım saat sonra idmandan ayrıldı.
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