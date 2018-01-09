 ;
Yol Durumu
  1. Lucescu G.Saray’ı ziyaret etti
  2. Ve Arda Başakşehir'de

G.Saray’da müthiş rekabet!

Sarı-Kırmızılı futbolcular kendilerini Terim’e ispat etmek için hırsla çalışıyor. Antalya kampındaki koşuda bile rekabet ve neşe olması dikkat çekti. Futbolcuların oldkuça neşeli olması dikkatlerden kaçmadı

G.Saray’da müthiş rekabet!
Galatasaray'da Antalya kampının ilk idmanlarında taktik çalışması pek olmamasına rağmen koşuda bile rekabet ve neşe olması dikkat çekti.. Tudor döneminde koşularda bile birçok futbolcu birbirleri ile konuşmazken Antalya'daki Terim'li ilk idmanda neşe ve arkadaşlık hakimdi. hakan balta geliyor! Galatasaray'da sezon başında kadro dışı bırakılan Hakan Balta Antalya kampındaki fit görüntüsü ile hazır olduğunu gösterdi.

GOMIS ORTADA KALDI
sabah yapılan ilk idmanında koşular sonrası yapılan dar alamda paslaşmalarda çok top kaybı yapan Bafetimbi Gomis ortada kaldı! Çok hırslı ve neşeli geçen çalışmada sürekli top kaybeden yıldız golcü idmanda takım arkadaşlarının neşe kaynağı oldu ve espriler adeta havada uçtu.


TERİM'İN YÜZÜNÜ MARİANO GÜLDÜRDÜ!
Galatasaray'da Mariano'nun sakatlığının geçmesi ve bir kaç gün içinde takımla idmanlar başlacak olması Fatih Terim'i sevindirdi. Kulüp doktoru Yener İnce ile idman sırasında futbolcuların genel durumu için aldığı bilgiler sonrası Fermanda dışında sakat oyuncunun olmamsı ve iyi olması Terim'i mutlu etti. Terim, 'yui kilit oyunculardan biri görüyor.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar