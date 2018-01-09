G.Saray’da müthiş rekabet!

GOMIS ORTADA KALDI
sabah yapılan ilk idmanında koşular sonrası yapılan dar alamda paslaşmalarda çok top kaybı yapan Bafetimbi Gomis ortada kaldı! Çok hırslı ve neşeli geçen çalışmada sürekli top kaybeden yıldız golcü idmanda takım arkadaşlarının neşe kaynağı oldu ve espriler adeta havada uçtu.
TERİM'İN YÜZÜNÜ MARİANO GÜLDÜRDÜ!
Galatasaray'da Mariano'nun sakatlığının geçmesi ve bir kaç gün içinde takımla idmanlar başlacak olması Fatih Terim'i sevindirdi. Kulüp doktoru Yener İnce ile idman sırasında futbolcuların genel durumu için aldığı bilgiler sonrası Fermanda dışında sakat oyuncunun olmamsı ve iyi olması Terim'i mutlu etti. Terim, Mariano'yui kilit oyunculardan biri görüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.