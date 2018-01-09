Göztepe Sinan Gümüş için düğmeye bastı

GÖZTEPE 2. yarı için hazırlıklarını sürdürürken transfer listesine Galatasaray'da fazla şans bulamayan Sinan Gümüş'ü dahil ettiği öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in yakın ilişkiler içersinde olduğu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le Sinan'ın transferi konusunda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Sezonun ilk yarısında fazla şans bulamayan Sinan Gümüş için Başkan Dursun Özbek'le de görüşecek olan Mehmet Sepil'in resmi teklif yapması bekleniyor. Sinan'a Göztepe dışında birkaç kulüp daha talip oldu.
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