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için düğmeye bastı

2. yarı hazırlıklarını sürdüren ’nin ’da fazal şans bulamayan için harekete geçtiği öğrenildi

Göztepe Sinan Gümüş için düğmeye bastı
GÖZTEPE 2. yarı için hazırlıklarını sürdürürken transfer listesine Galatasaray'da fazla şans bulamayan 'ü dahil ettiği öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in yakın ilişkiler içersinde olduğu Teknik Direktörü Fatih Terim'le Sinan'ın transferi konusunda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Sezonun ilk yarısında fazla şans bulamayan Sinan Gümüş için Başkan Dursun Özbek'le de görüşecek olan Mehmet Sepil'in resmi teklif yapması bekleniyor. Sinan'a dışında birkaç kulüp daha talip oldu.
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