Cyle Larin imzaya yakın

KAMPA YARIN KATILACAK
Kartal Atiba'nın tavsiyesi üzerine alternatif isimler arasında bulunan Larin'in transferine karar verdi. 22 yaşındaki futbolcu ile yapılacak son görüşmelerde anlaşma sağlanırsa 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Negredo' nun yedeği olması düşünülen 22 yaşındaki forvetle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Orlando City ile son detayların görüşüldüğü ve küçük pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK
Geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada 12 gol atıp 3 asist yapan genç futbolcunun istikbal vaat eden bir yıldız olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcuya yıllık 1.5 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
CYLE LARIN KİMDİR?
YAŞI: 22 MEVKİİ: FORVET ÜLKESİ: KANADA OYNADIĞI TAKIMLAR Orlando City (ABD)
Orlando City'den başka bir takımda forma giymeyen 22 yaşındaki Cyle Larin geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada forma giydi. Genç yıldız 28 karşılaşmada fileleri 12 kez havalandırırken 3 kez de asist yapmayı başardı.
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