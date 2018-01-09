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seferberliği

kampında sakatlanan golcü yıldızın kupa rövanşında oynaması zor. Ancak Burak ligdeki Konya maçına yetiştirilecek.

Burak Yılmaz seferberliği
Trabzonspor'un Antalya kampında sakatlanan Burak Yılmaz'ın sağ dizinde 1. derece yaralanma tespit edilmişti. Golcü oyuncunun kupadaki Konyaspor maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu ancak ligdeki Konyaspor veya bir sonraki hafta Fenerbahçe maçına tam hazır olacağı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu da, "Bir an önce sahalara dönmek istiyorum" ifadesini kullandı.
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