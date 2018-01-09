Burak Yılmaz seferberliği

Trabzonspor'un Antalya kampında sakatlanan Burak Yılmaz'ın sağ dizinde 1. derece yaralanma tespit edilmişti. Golcü oyuncunun kupadaki Konyaspor maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu ancak ligdeki Konyaspor veya bir sonraki hafta Fenerbahçe maçına tam hazır olacağı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu da, "Bir an önce sahalara dönmek istiyorum" ifadesini kullandı.