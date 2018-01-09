70-75 puan alan şampiyon olur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 2. yarıyla ilgili değerlendirme yaptı. Sarı-Lacivertli hoca, "Ligin 2. yarısında 9 veya 13 puan kaybetme kredimiz var. Ligde 70-75 puan arası alan takım şampiyon olur" dedi.
MALİYET YÜKSEK
Kulüplerin mali anlamda feci durumda olduğunu söyleyen Kocaman, "Transfer etmek istediğiniz yerdeki oyunculardan daha üst seviyede oyuncu buldunuz. Bu kez de maliyetleri herkes görüyordur. Kadromuz şampiyonluğu yakalayacak güçte" ifadesini kullandı.
FATİH TERİM'EGÖNDERME 14 yabancı oyuncu sınırı ile ilgili de konuşan Kocaman, "Bu rakamlar oluşurken bir kişi bana fikrimi sormadı" diyerek Terim'e mesaj yolladı.
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