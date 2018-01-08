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’da barbekü keyfi

Bordo-Mavili yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular barbekü partisinde buluştu. Ortaya renkli görüntüler çıktı

Trabzonspor’da barbekü keyfi
Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, sabah antrenmanından sonra barbekü partisinde bir araya geldi. Bordo-Mavililer'in kamp yaptığı otelde düzenlenen etkinliğe Muharrem Usta da katıldı. Bu arada Trabzonspor'un Antalya'daki hazırlık maçı programı da belli oldu. Fırtına, yarın Arnavutluk takımı Luftetari, 10 Ocak'ta ise 1461 Trabzon ile karşılaşacak.


​LUCESCU'DAN SÜRPRİZ ZİYARET
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu dün antrenmanını ziyaret etti. Lucescu dün ayrıca Beşiktaş ve Bursaspor kamplarına da ziyarette bulundu.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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