Sola yeni aday Filip Novak

Trabzon'da Mas'ın Boca Juniors'a transfer olmasının ardından sol bek transferi için çalışmalar hız kazandı. Bordo-Mavililer, AzizBehich, Tiago Pintove Sakıb Aytaç derken gündemine sürpriz bir ismi dahil etti. Trabzonspor, Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland forması giyen Filip Novak'ı gündemine aldı.
TRABZONSPOR TEKLİFİNİ YAPTI Çekya vatandaşı olan 27 yaşındakiFilip Novak'ın sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Trabzonspor'un Midtjylland'a düşük bir bonservis ücreti önerdiği öğrenildi. Fırtına gelecek cevabı bekliyor.
21 MAÇ OYNADI. 4 DE GOLÜ VAR Bu sezon 21 maçta toplam 1606 dakika forma giyen Novak, 4 gol atmayı başardı. Sol kanadı komple kullanabilen tecrübeli oyuncu Çekya Milli Takım formasını ise 12 kez giydi ve 1 de golü var.
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