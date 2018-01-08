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Sola yeni aday

Behich, Pinto, Sakıb derken Fırtına bu kez de ’ı transfer listesine ekledi...

Sola yeni aday Filip Novak
Trabzon'da Mas'ın Boca Juniors'a transfer olmasının ardından sol bek transferi için çalışmalar hız kazandı. Bordo-Mavililer, Aziz Behich, Tiago Pinto ve Sakıb Aytaç derken gündemine sürpriz bir ismi dahil etti. , Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland forması giyen Filip Novak'ı gündemine aldı.

​TRABZONSPOR TEKLİFİNİ YAPTI
Çekya vatandaşı olan 27 yaşındaki Filip Novak'ın sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Trabzonspor'un Midtjylland'a düşük bir bonservis ücreti önerdiği öğrenildi. Fırtına gelecek cevabı bekliyor.

21 MAÇ OYNADI. 4 DE GOLÜ VAR
Bu sezon 21 maçta toplam 1606 dakika forma giyen Novak, 4 gol atmayı başardı. Sol kanadı komple kullanabilen tecrübeli oyuncu Çekya Milli Takım formasını ise 12 kez giydi ve 1 de golü var.


Yunus Emre SEL
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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