Ramirez için kritik zirve

Fenerbahçe yönetimi sol bek transferi için müthiş bir enerji harcıyor. Daha önce görüşme yapılan Krasnodar’ın Ekvadorlu oyuncusu Ramirez’in menajeri hafta içinde İstanbul’a gelecek. O görüşmenin ardından Rus kulübü ile masaya oturulacak...
Fenerbahçe 2. yarı hazırlıklarına tüm hızıyla Antalya'da devam ederken, Sarı-Lacivertli yönetim de takımın 2. yarıya daha güçlü girmesi için takviye yapma yapmanın peşine düştü. Yönetim özellikle sol bek transferi için inanılmaz bir efor sarfediyor. Krasnodar'ınEkvadorlu sol beki Cristian Ramirez için ise önemli gelişmeler yaşandığı belirtiliyor.
ÖNCE İSTANBUL SONRA RUSYA Fenerbahçedaha önce görüşmeyaptığı Ramirez'inmenajeriyle bu kez İstanbul'dagörüşecek.Hafta içinde İstanbul'dayapılacak görüşmekritik önemesahip. Bu görüşmeninardından Krasnodarkulübü ile Rusya'damasaya oturulacak.
CRİSCİTO İÇİN DE TEMAS VAR Sarı-lacivertliyönetimin Zenit'inİtalyan sol beki Criscitoiçin de temaslarınısürdürdüğü, solbek transferinin bu ikiisimden birinin alınmasıylagerçekleşeceğiifade ediliyor. Criscito'nunsözleşmesi haziranda,Ramirez'inise 2021'de bitiyor.
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