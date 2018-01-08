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Ramirez için kritik zirve

yönetimi sol bek i için müthiş bir enerji harcıyor. Daha önce görüşme yapılan ’ın Ekvadorlu oyuncusu Ramirez’in menajeri hafta içinde ’a gelecek. O görüşmenin ardından Rus kulübü ile masaya oturulacak...

Ramirez için kritik zirve
Fenerbahçe 2. yarı hazırlıklarına tüm hızıyla Antalya'da devam ederken, Sarı- Lacivertli yönetim de takımın 2. yarıya daha güçlü girmesi için takviye yapma yapmanın peşine düştü. Yönetim özellikle sol bek i için inanılmaz bir efor sarfediyor. Krasnodar'ın Ekvadorlu sol beki Cristian Ramirez için ise önemli gelişmeler yaşandığı belirtiliyor.

ÖNCE İSTANBUL SONRA RUSYA
Fenerbahçe daha önce görüşme yaptığı Ramirez'in menajeriyle bu kez İstanbul'da görüşecek. Hafta içinde İstanbul'da yapılacak görüşme kritik öneme sahip. Bu görüşmenin ardından Krasnodar kulübü ile 'da masaya oturulacak.

CRİSCİTO İÇİN DE TEMAS VAR
Sarı-lacivertli yönetimin Zenit'in İtalyan sol beki Criscito için de temaslarını sürdürdüğü, sol bek transferinin bu iki isimden birinin alınmasıyla gerçekleşeceği ifade ediliyor. Criscito'nun sözleşmesi haziranda, Ramirez'in ise 2021'de bitiyor.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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