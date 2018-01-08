Kocaman nefes aldırmıyor

TEK ÇARE UYUMAK!
Sabahları salonda ve sahada kondisyon çalışmaları yapan Sarı-Lacivertliler akşam idmanında taktik varyasyonlar gerçekleştiriyor. Son derece yorgun düşen Sarı-Lacivertli futbolcular ilk fırsatta odalarına uyumak için çekiliyorlar. doping testi Tedavileri devam eden İsmail Köybaşı, Janssen, Dirar ile Mehmet Ekici özel program dahilinde takımdan ayrı çalışma yaptı. Bu arada Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'ndan görevliler, Mehmet Topal, Skrtel, Valbuena, De Souza ve Giuliano'dan
ÖZEL KONUKLAR VARDI!
Fenerbahçe'nin dün yaptığı günün ilk antrenmanını Lara ve Manavgat Fenerbahçe Spor Okulları öğrencileri de izledi.
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