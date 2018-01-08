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Arda ’e yakın

’dan ayrılması kesinleşen Türkiye’ye dönüyor. Yıldız ismin ’de ilk yarıyı lider bitiren ’le anlaştığı iddia edildi

Arda Başakşehir’e yakın
Ve Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor... Bu sezonun ilk yarısında 'da hiçbir maçta forma giyemeyen ve takımdan ayrılması kesinleşen 30 yaşındaki futbolcunun ekiplerinden Başakşehir'le anlaştığı öne sürüldü. 2.5 sezon önce 41 milyon Euro bonservis bedeli ile Barcelona'ya giden Arda'nın 'de yarım sezon kiralık forma giyeyeceği ve 7 milyon Euro olan yıllık ücretinin yarısını Katalan ekibinin ödeyeceği öne sürüldü. Başakşehir, yıldız oyuncu için kiralama ücreti de ödemeyecek.

​SONA GELİNDİ
Arda Turan'ın önümüzdeki hafta içinde Başakşehir'le resmi sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Turuncu-Lacivertli kulübün teknik patronu Abdullah Avcı kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Arda'yı transfer etmemiz için oğlum bana baskı yapıyor. Bize gelmesini isterim. Burada Emre ağabeyi var, ben varım, Göksel başkan var, ona yardımcı oluruz" ifadelerini kullanmıştı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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