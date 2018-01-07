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Ozan’ın Tufan’ın fiyatı belli oldu 8 milyon euro

Kadro dışı kalan için 8 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Veren olmazsa kiralanacak

Ozan’ın Tufan’ın fiyatı belli oldu 8 milyon euro
Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kararıyla Van Persie ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için Fener yönetimi 8 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Milli futbolcu Bursaspor'dan da 7 milyon Euro'ya alınmıştı. Bu parayı veren kulüp çıkmazsa Ozan sezon sonuna kadar kiralanacak. Ozan için Avrupa ile birlikte Katar gibi seçeneklerin bulunduğu belirtildi.
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