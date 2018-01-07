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James Nunnaly için dünyadan mesaj yağdı

Yaptığı smacın ardından boynunun üzerine düşen ’un ABD’lisi için dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajı geldi

James Nunnaly için dünyadan mesaj yağdı
Cuma gecesi Fenerbahçe Doğuş' un Baskonia ile oynadığı maçta yaptığı bir smacın ardından düşerek izleyenleri korkutan James Nunnally için camiasından destek ve "geçmiş olsun" mesajları geldi. Mesaj gönderenler arasında Ekpe Udoh, Real Madrid'li Doncic ve Tompkins, Galatasaray Odeabank guardı Dwight Hardy, Beşiktaş Sompo Japan forması giyen Kyle Weems de vardı. Bu arada düşme sonucunda sol el tarak kemiğinde kırık oluşan Nunnaly 1 ay basketboldan uzak kalacak.
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