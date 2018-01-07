James Nunnaly için dünyadan mesaj yağdı

Cuma gecesi Fenerbahçe Doğuş'un Baskonia ile oynadığı maçtayaptığı bir smacın ardından düşerek izleyenlerikorkutan James Nunnallyiçin basketbol camiasından destek ve"geçmiş olsun" mesajları geldi. Mesajgönderenler arasında Ekpe Udoh,Real Madrid'li Doncic ve Tompkins,Galatasaray Odeabank guardıDwight Hardy, Beşiktaş Sompo Japanforması giyen Kyle Weems de vardı.Bu arada düşme sonucunda sol el tarakkemiğinde kırık oluşan Nunnaly 1 aybasketboldan uzak kalacak.
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