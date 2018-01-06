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izin istedi!

Feyenoord ile görüşmek için yönetimden izin istedi. Alacaklarına karşılık bonservisi verilecek

Van Persie izin istedi!
Sezon başında Feyenoord ile görüşen ancak Fenerbahçe'nin istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Hollanda'ya gidemeyen Robin van Persie bu kez muradına eriyor. Sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giymeyen ve son dönemde düzenlediği tavla partileriyle öne çıkıp taraftarın tepkisini çeken Hollandalı oyuncu yönetimden izin aldı ve transfer görüşmelerine başladı. Hollandalı kulübün yöneticileri bundan 2 ay önce Hollanda basınına yaptığı açıklamada Robin'i takımda görmek istediklerini belirtmişti.

14 YIL SONRA
Van Persie'nin alacaklarına karşılık bonservis sorununu çözmesiyle bu transferin önünde de engel kalmayacak. RVP, Feyenoord ile anlaşırsa 14 yıl aradan sonra yetiştiği kulübe geri dönmüş olacak
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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