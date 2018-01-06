Van Persie izin istedi!

Sezon başında Feyenoordile görüşen ancakFenerbahçe'nin istediğiyüksek bonservis bedelinedeniyle Hollanda'yagidemeyen Robin vanPersie bu kez muradınaeriyor. Sezon başındanbu yana sakatlığı nedeniyleforma giymeyen ve sondönemde düzenlediği tavlapartileriyle öne çıkıp taraftarıntepkisini çekenHollandalı oyuncu yönetimdenizin aldı ve transfergörüşmelerine başladı.Hollandalı kulübün yöneticileribundan 2 ay önceHollanda basınına yaptığıaçıklamada Robin'i takımdagörmek istediklerinibelirtmişti.
14 YIL SONRA Van Persie'nin alacaklarına karşılık bonservis sorununu çözmesiyle bu transferin önünde de engel kalmayacak. RVP, Feyenoord ile anlaşırsa 14 yıl aradan sonra yetiştiği kulübe geri dönmüş olacak
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