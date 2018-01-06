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Sözümün arkasında durdum

Beşiktaş’ın yeni transferi Domagoj Vida, “Beşiktaş’a 6 ay önce söz vermiştim. Başka tekliflere rağmen sözümün arkasında durdum” dedi

Sözümün arkasında durdum
Kartal'ın 'den bedelsiz transfer ettiği Domagoj Vida, Beşiktaş'a geliş sürecini anlattı. 6 ay önce Siyah-Beyazlılara söz verdiğini belirten Hırvat stoper, "Sözümün arkasında durdum ve Beşiktaş'a geldim. Çünkü ben ailemden böyle gördüm" dedi. Vida, Beşiktaş'a gelmeden Juventus'un golcüsü Mandzukic ile konuştuğunu ve Hırvat yıldızın kendisine, "İnanılmaz bir takıma gidiyorsun" dediğini söyledi.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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