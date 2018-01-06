Sözümün arkasında durdum

Kartal'ın Dinamo Kiev'den bedelsiz transfer ettiği Domagoj Vida, Beşiktaş'a geliş sürecini anlattı. 6 ay önce Siyah-Beyazlılara söz verdiğini belirten Hırvat stoper, "Sözümünarkasında durdum ve Beşiktaş'ageldim. Çünkü ben ailemden böyle gördüm" dedi. Vida, Beşiktaş'a gelmeden Juventus'un golcüsü Mandzukic ile konuştuğunu ve Hırvat yıldızın kendisine, "İnanılmaz bir takıma gidiyorsun" dediğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.