Kartal kralını alacak!

Cenk Tosun'u rekor bedelle İngitlere'nin Everton takımına satan Beşiktaş'ta gözler forvet takviyesine çevrildi... Takıma kaliteli bir golcü almak isteyen Başkan Fikret Orman ve yöneticiler geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapmak üzere İngiltere'ye gitmişti. Kara Kartal'da Cenk'in alternatifleri 3 isme kadar indi.



İLK HEDEF OLİVİER GİROUD

Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'e Arsenalli Olivier Giroud, Leicester'li Islam Slimani ve Göztepeli Jahovic'in isimlerini sundu. Güneş'in ilk tercihini ise Fransız golcü Giroud'dan yana kullandığı öğrenildi.



YÖNETİMİN B PLANI HAZIR

Başkan Fikret Orman'ın Giroud için şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise ilk olarak Slimani ile görüşülecek. Kartal'ın 3. alternatifi ise Göztepeli Jahovic olacak.



HEDEF KAMPA YETİŞTİRMEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimden forvet transferinin devre arası kampı bitmeden gerçekleşmesini istedi. Başkan Orman'ın önümüzdeki günlerde tekrar İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.