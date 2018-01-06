Cimbom'a kim gelirse gelsin gelenek bozulmaz

2'NCİ devre hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, kampların her zaman zor geçtiğini ifade ederek, "En fazla yorulduğumuz yer kamplar oluyor. Burada çalışmamızla lige daha iyi döneceğiz. İlk günde iyi bir başlangıç yaptık. Bütün çalışmalar hedeflerimizi gerçekleştirmek için. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alırız" diye belirtti. Volkan'ın açıklamalarında iddialı sözler de vardı!
BİZ DE BAZEN SON DAKİKADA ATIYORUZ!
"Kovulmadığım sürece Fenerbahçe'den gitmem" diyen Volkan Demirel, ezeli rakipleri Galatasaray'a değinmeden edemedi. Volkan, "Galatasaray'a gelen giden önemli değil. Kadıköy'de gelenek her zaman devam edecektir. En büyük hayal kırıklığım son dakikalarda yediğimiz goller. Ama bunlar futbolun içinde var bazen biz de son dakika golü atıp yenebiliyoruz." dedi.
OZAN VE RVP UMARIM TAKIMA DÖNER
CENK Tosun'un transferinin Türkiye adına büyük bir olay olduğunu belirten Volkan, "Her zaman bana söyler, tek sana gol atamadım diye. Umarım İngiltere'de herkese gol atar" ifadelerini kullandı. Kaptan Volkan, Ozan Tufan ve Robin Van Persie'nin kadro dışı bırakılmasıyla ilgili bir soruya ise "Kendi adıma burada olmalarını çok isterim. Hem giden için üzülüyorum hem gelen için seviniyorum. Umarım Ozan ve Persie geri döner" cevabını verdi.
UYUM SORUNU OLMAZ
F.BAHÇE kaptanı Volkan Demirel, ilk yarı sonunda toparlandıkları ve ligin 2. yarısında uyum sorunu yaşamayacaklarını söyledi.
LİGİN KALİTESİ ÇOK ARTTI
Tecrübeli file bekçisi, "Sadece 3-4 büyük yok ve arkadan gelen Anadolu takımları da var. Ligin kalitesi gerçekten arttı ve kaliteli oyuncular var" dedi.
SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ
VOLKAN Demirel'in açıklamaları sosyal medyada ses getirdi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Volkan'ın Galatasaray'a meydan okuması güzel ama Anadolu takımlarına karşı da kazanmamız gerek. Yine de özgüven güzel bir şey" yorumlarında bulundular.
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