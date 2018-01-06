 ;
Yol Durumu
  1. Fırtına’da rota Moledo
  2. Tarihi transfer resmen açıklandı

10 numara Fener

Baskonia’yı deviren Sarı-Lacivertliler, Euroleague’de bu sezonki 10. galibiyetini aldı...

10 numara Fener
F.BAHÇE , Euroleague'in 16. hafta maçında sahasında 'nın Baskonia takımını 79-74 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler böylelikle Euroleague'de bu sezonki 10. galibiyetini aldı. Karşılaşmada ilk çeyrek 22-18, devre ise 38-36 konuk ekibin üstünlüğü ile bitti. Mücadelede 3. çeyrek 63-59 F.Bahçe Doğuş lehine sona erdi.

GUDURIC'TEN 18 SAYI
Son çeyrekte rakibine şans tanımayan Kanarya maçı 5 sayı farkla kazandı. F.Bahçeli Guduric 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Euroleague'de bu sezonki 10. galibiyetini aldı...
Etiketler: , ,
  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar