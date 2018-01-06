10 numara Fener

F.BAHÇE Doğuş, THY Euroleague'in 16. hafta maçında sahasında İspanya'nın Baskonia takımını 79-74 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler böylelikle Euroleague'de bu sezonki 10. galibiyetini aldı. Karşılaşmada ilk çeyrek 22-18, devre ise 38-36 konuk ekibin üstünlüğü ile bitti. Mücadelede 3. çeyrek 63-59 F.Bahçe Doğuş lehine sona erdi.
GUDURIC'TEN 18 SAYI
Son çeyrekte rakibine şans tanımayan Kanarya maçı 5 sayı farkla kazandı. F.Bahçeli Guduric 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Euroleague'de bu sezonki 10. galibiyetini aldı...
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