Stoper transferi için büyük bir çaba sarfeden Trabzonspor rotasını Fransa'ya çevirmiş durumda... Listesinde birçok önemli isimler bulunan Bordo-Mavililer, Rıza Çalımbay'ın ilk hedefi olan Marsilya'lıDoria'yı bitirmek için kolları sıvadı. Trabzonspor yönetimi, Brezilyalı futbolcuyu kiralamak istiyor.
GAZETELER GENİŞ YER VERİYOR Fransız basını da transferde yaşanan gelişmelere geniş yer veriyor... Gazetelere göre Doria'nın Marsilya'dan takım arkadaşı olan Hubocan da devreye girdi. Slovak yıldız, Doria'yı ikna etmeye çalışıyor.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI Teknik direktör Rudi Garcia ile yıldızı bir türlü 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin de Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. 2014'te Botafogo'dan 5 milyonEuro'ya Marsilya'ya transfer olan Doria büyük beklentilere rağmen performansıyla hiçbir zaman tam not alamadı.
HAVADANGEÇİTVERMİYOR
Trabzonspor'un listesinin ilk sırasında yer alan Doria özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınıyor.
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