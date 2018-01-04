 ;
Yol Durumu
  1. Lawrence’ten yeşil ışık
  2. Poldi yaprak döner

Trabzon'da sesleri

Fransız basını, Trabzon’un Marsilya ile masaya oturduğunu, Hubocan’ın ise ’yı ikna etmeye çalıştığını öne sürdü

Trabzonda Doria sesleri
Stoper transferi için büyük bir çaba sarfeden Trabzonspor rotasını Fransa'ya çevirmiş durumda... Listesinde birçok önemli isimler bulunan Bordo-Mavililer, Rıza Çalımbay'ın ilk hedefi olan Marsilya'lı Doria'yı bitirmek için kolları sıvadı. Trabzonspor yönetimi, Brezilyalı futbolcuyu kiralamak istiyor.

GAZETELER GENİŞ YER VERİYOR
Fransız basını da transferde yaşanan gelişmelere geniş yer veriyor... Gazetelere göre Doria'nın Marsilya'dan takım arkadaşı olan Hubocan da devreye girdi. Slovak yıldız, Doria'yı ikna etmeye çalışıyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Teknik direktör Rudi Garcia ile yıldızı bir türlü 23 yaşındaki Brezilyalı stoperin de 'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. 2014'te Botafogo'dan 5 milyon Euro'ya Marsilya'ya transfer olan Doria büyük beklentilere rağmen performansıyla hiçbir zaman tam not alamadı.

​HAVADAN GEÇİT VERMİYOR
Trabzonspor'un listesinin ilk sırasında yer alan özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınıyor.
Etiketler: ,
  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar