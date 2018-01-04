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Ozan’a kulüp bul çağrısı!

Sarı-Lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen ’dan kulüp bulması istendi

Ozan’a kulüp bul çağrısı!
Disiplinsiz tavırları nedeniyle F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği Ozan Tufan'dan kendisine kulüp bulması talep edildi. Antalya kampına götürülmemesi planlanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'nın talip olduğu iddia edildi.

F.Bahçe'nin 2.5 sene önce 7 milyon Euro'ya transfer ettiği , beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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