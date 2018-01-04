Ozan’a kulüp bul çağrısı!

Disiplinsiz tavırları nedeniyle F.Bahçe Teknik Direktörü AykutKocaman'ın kadroda düşünmediği OzanTufan'dan kendisine kulüp bulması talep edildi. Antalya kampına götürülmemesi planlanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna İspanyol ekibi Deportivo LaCoruna'nın talip olduğu iddia edildi.
F.Bahçe'nin 2.5 sene önce 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Ozan Tufan, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.
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