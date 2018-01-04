LYON KESENİN AĞZINI AÇTI
Fransa'nın Lyon takımı, Eljif Elmas için Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti. Fransızlar, Makedon oyuncuya 10 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, bu teklifi Sarı-Lacivertliler kabul etmedi.
BEKLENTİ ÇOK BÜYÜK
18 yaşındaki ofansif orta sahadan çok büyük beklentileri olan Fenerbahçe yönetimi, Eljif Elmas'ı ileride çok daha yüksek bir rakama satabileceğine inanıyor.
YÖNETİM FORMÜL ARIYOR
F.Bahçe yönetimi, dolu olan yabancı kontenjanını boşaltarak Eljif'e lisans çıkarmayı ve genç yıldızın 2. yarıda forma giymesini sağlamak istiyor. Kontenjan açılırsa ilk olarak Eljif'e lisans çıkacak.
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