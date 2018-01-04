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Fener'in 10 mi Euro'luk 'Elmas'ı

Sarı-Lacivertlilerin sezon başında bedelsiz transfer ettiği için Fransız ekibi , 10 milyon Euro bonservis önerdi. F.Bahçe yönetimi ise teklifi düşünmeden reddetti

Fenerin 10 milyon Euroluk Elması
F.Bahçe'ye Eljif Elmas için sürpriz teklif... Sarı-Lacivertlilerin sezon başında Makedonya'nın Rabotnicki takımından bedelsiz transfer ettiği genç futbolcuya geçtiğimiz yaz 18 yaşını doldurmadığı için F.Bahçe lisans çıkaramamıştı. Eljif, Kanarya'da 1 dakika bile oynamamasına rağmen dev kulüpleri peşine taktı.

LYON KESENİN AĞZINI AÇTI
Fransa'nın takımı, Eljif Elmas için yönetimi ile temasa geçti. Fransızlar, Makedon oyuncuya 10 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, bu teklifi Sarı-Lacivertliler kabul etmedi.

BEKLENTİ ÇOK BÜYÜK
18 yaşındaki ofansif orta sahadan çok büyük beklentileri olan Fenerbahçe yönetimi, Eljif Elmas'ı ileride çok daha yüksek bir rakama satabileceğine inanıyor.

YÖNETİM FORMÜL ARIYOR
F.Bahçe yönetimi, dolu olan yabancı kontenjanını boşaltarak Eljif'e lisans çıkarmayı ve genç yıldızın 2. yarıda forma giymesini sağlamak istiyor. Kontenjan açılırsa ilk olarak Eljif'e lisans çıkacak.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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