 ;
Yol Durumu
  1. Bileti kesilen Cedric Carrasso angers’a imza atıyor
  2. Arda&Başakşehir flörtü

Cimbom’a Kenedy teklifi

Chelsea’de forma giyemeyen Kenedy Sarı-Kırmızılı yönetime teklif edildi. Listesinde Asamoah ve Evra bulunan Cimbom, Brezilyalı oyuncu için araştırmalara başladı...

Cimbom’a Kenedy teklifi
Transferde sol bek bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'da gündem giderek ısınıyor... Juventus'lu Kwadwo Asamoah ve bonservisi elinde olan Patrice Evra için resmi girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine yeni bir isim girdi. Chelsea'de 3. sol bek durumunda olan ve forma şansı bulamayan Robert Kenedy Nunes do Nascimento yani bilinen adıyla Kenedy, Galatasaray'a teklif edildi. Yönetim, bu sezon ligde hiçbir maçta görev yapamayan 22 yaşındaki futbolcu için gerekli araştırmaları yapmaya başladı.

​2015'TE 8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Yönetim konuyu Fatih Terim'e iletecek ve ardından Kenedy'nin menajerine yanıt verilecek. Şu anda Asamoah ve Evra'ya yoğunlaşan tecrübeli hocanın, bu iki isimde sorun yaşanması halinde Kenedy'yi gündeme alabileceği öğrenildi. Sezon başı ismi F.Bahçe ile de anılan Brezilyalı sol bek 2015'de 8 milyon Euro karşılığında Fluminense'den
Etiketler: , ,
  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar