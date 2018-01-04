Cimbom’a Kenedy teklifi

Transferde sol bek bölgesine yoğunlaşan Galatasaray'da gündem giderek ısınıyor... Juventus'lu KwadwoAsamoah ve bonservisi elinde olan Patrice Evra için resmi girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine yeni bir isim girdi. Chelsea'de 3. sol bek durumunda olan ve forma şansı bulamayan Robert KenedyNunes do Nascimento yani bilinen adıyla Kenedy, Galatasaray'a teklif edildi. Yönetim, bu sezon ligde hiçbir maçta görev yapamayan 22yaşındaki futbolcu için gerekli araştırmaları yapmaya başladı.
2015'TE 8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI Yönetim konuyu Fatih Terim'e iletecek ve ardından Kenedy'nin menajerine yanıt verilecek. Şu anda Asamoah ve Evra'ya yoğunlaşan tecrübeli hocanın, bu iki isimde sorun yaşanması halinde Kenedy'yi gündeme alabileceği öğrenildi. Sezon başı ismi F.Bahçe ile de anılan Brezilyalı sol bek 2015'de 8 milyonEuro karşılığında Fluminense'den
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