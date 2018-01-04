Cenk'i Çin'e 35 milyon Euro'ya satmadık

TEKLİFLERİN GELMESİ NORMAL
Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle de ilgili konuşan Fikret Orman, "Oyuncularımıza teklif gelmesi çok normal birşey. Everton görüşmelerini Ahmet Nur Çebi yürütüyor. Hayırlısıysa olur. Olmazsa da elimizden birşey gelmez" ifadesini kullandı.
İSTEDİĞİMİZ ŞARTLAR OLUŞMALI
Transferde kendi stratejilerine göre hareket edeceklerini ifade eden Orman, "İstediğimiz şartlar oluşursa Cenk Tosun gider. Ancak şu anda oluşan bir ortam yok. Bu gerçekleştiği takdirde Cenk Tosun'un durumu netleşir" diye konuştu.
UEFA'YA 14 OYUNCU BİLDİRİLECEK
Orman Vida'nın transferiyle yabancı sayısının 15'e çıktığını ifade ederek, "UEFA listesine 14 oyuncu bildireceğiz. Takımda şans bulamayanların oynama isteği var. Önümüzde daha uzun bir süreç var" dedi.
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