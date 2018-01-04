 ;
Yol Durumu
  1. Antalya kampı başladı
  2. Come to Beşiktaş Mandzukic

Cenk'i Çin'e 35 milyon Euro'ya satmadık

Cenk için Çin’den 35 milyon Euro’luk bir teklif aldıklarını ifade eden Orman, “Ancak onu satmadık”dedi. Başkanı Everton’un teklifini de doğrulayarak, “İstediğimiz şartlar henüz oluşmadı”diye konuştu

Cenki Çine 35 milyon Euroya satmadık
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun için Everton'la olan görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Orman, Cenk için Çin'den 35 milyon Euro'luk bir teklif aldıklarını vurgulayarak, "Biz Çin'den gelen teklifi değerlendirmedik. Çünkü onun oynamasını istiyoruz. Beşiktaş ciddi bir kurum ve bu ciddiyet doğrultusunda devam ediyoruz" diye konuştu.

TEKLİFLERİN GELMESİ NORMAL
Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle de ilgili konuşan Fikret Orman, "Oyuncularımıza teklif gelmesi çok normal birşey. Everton görüşmelerini Ahmet Nur Çebi yürütüyor. Hayırlısıysa olur. Olmazsa da elimizden birşey gelmez" ifadesini kullandı.

İSTEDİĞİMİZ ŞARTLAR OLUŞMALI
Transferde kendi stratejilerine göre hareket edeceklerini ifade eden Orman, "İstediğimiz şartlar oluşursa Cenk Tosun gider. Ancak şu anda oluşan bir ortam yok. Bu gerçekleştiği takdirde Cenk Tosun'un durumu netleşir" diye konuştu.

UEFA'YA 14 OYUNCU BİLDİRİLECEK
Orman Vida'nın transferiyle yabancı sayısının 15'e çıktığını ifade ederek, "UEFA listesine 14 oyuncu bildireceğiz. Takımda şans bulamayanların oynama isteği var. Önümüzde daha uzun bir süreç var" dedi.
Etiketler: , ,
  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar