Takviyelerle güçleneceğiz

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Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulübün dergisinin 148. sayısında taraftarlara seslendi.
HEDEFİMİZ VAR
Başkan Usta, "Yapacağımız takviyelerle hedeflerimize ulaşmak ve gelecek sezonun takımını şimdiden oturmuş bir yapıya kavuşturmak en büyük idealimizdir" dedi.
VAZGEÇMEYİZ
Şike mücadelesinin Avrupa'da sürdüğünü söyleyen Usta, "Hak aramak medeniyettir. Kazanacağız" ifadesini kullandı.
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