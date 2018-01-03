 ;
Yol Durumu
  1. Trabzonlu oyuncuların İstanbul hatırası
  2. Salibur için start verildi

Takviyelerle güçleneceğiz

Takviyelerle güçleneceğiz
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulübün dergisinin 148. sayısında taraftarlara seslendi.

HEDEFİMİZ VAR
Başkan Usta, "Yapacağımız takviyelerle hedeflerimize ulaşmak ve gelecek sezonun takımını şimdiden oturmuş bir yapıya kavuşturmak en büyük idealimizdir" dedi.

VAZGEÇMEYİZ
Şike mücadelesinin Avrupa'da sürdüğünü söyleyen Usta, "Hak aramak medeniyettir. Kazanacağız" ifadesini kullandı.
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar