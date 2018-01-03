Kırmızı beyazlılar, Corintihans'tan 20 yaşındaki sol bek Guilherme Arana'yı kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Carole'ün bu transferin ardından oynaması iyice imkansız hale geldi. Lionel Carole'ün sezon sonuna kadar süren kiralık sözleşmesinin tamamlanması beklenmeden, Fransız futbolcunun Galatasaray'a geri gönderilmesine karar verildi.
Sürpriz gelişme! G.Saray'a geri dönüyor
Sevilla 11 milyon euro karşılığında sol bek transferi yaptı. Arana'yı kadrosuna katan İspanyol ekibi, Carole'ü kadro dışı bırakarak Galatasaray'a gönderme kararı verdi.
Kırmızı beyazlılar, Corintihans'tan 20 yaşındaki sol bek Guilherme Arana'yı kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Carole'ün bu transferin ardından oynaması iyice imkansız hale geldi. Lionel Carole'ün sezon sonuna kadar süren kiralık sözleşmesinin tamamlanması beklenmeden, Fransız futbolcunun Galatasaray'a geri gönderilmesine karar verildi.
Etiketler: Lionel Carole , Galatasaray , Fatih Terim , Sevilla
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