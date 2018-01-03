 ;
Yol Durumu
  1. Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak

Sürpriz gelişme! G.Saray'a geri dönüyor

11 milyon euro karşılığında sol bek transferi yaptı. Arana'yı kadrosuna katan İspanyol ekibi, Carole'ü kadro dışı bırakarak 'a gönderme kararı verdi.

Sürpriz gelişme! G.Saraya geri dönüyor
'ın ligin ikinci yarısındaki yeni sol beki belli oldu. 'in sarı-kırmızılı ekibin başına geçtikten sonra basın toplantısında dile getirdiği isim Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sezon başında kiralık olarak 'ya giden ancak La Liga ekibinde başarılı olamayan ile İspanyol ekibinin bağları koptu.

Kırmızı beyazlılar, Corintihans'tan 20 yaşındaki sol bek Guilherme Arana'yı kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Carole'ün bu transferin ardından oynaması iyice imkansız hale geldi. Lionel Carole'ün sezon sonuna kadar süren kiralık sözleşmesinin tamamlanması beklenmeden, Fransız futbolcunun Galatasaray'a geri gönderilmesine karar verildi.
Etiketler: , , ,
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 18:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar