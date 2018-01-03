Slimanı için sıcak temas

LEİCESTER NET CEVAP VERMEDİ
Yapılan ilk görüşmede Cezayirli oyuncu için 6 aylık kiralama karşılığında 2 milyon Euro önerildi. Leicester Kulübü'nün net bir cevap vermediği öğrenilirken görüşmelerin tam gaz sürdüğü belirlendi.
2 İNGİLİZ EKİBİ DE PEŞİNDE
Islam Slimani'yi Beşiktaş'ın dışında İngiliz takımlarından Newcastle United ve Waftord'un da istediği ortaya çıktı. Bu kulüplerin de resmi teklifte bulunduğu gelen bilgiler arasında.
YÖNETİM BİTİRMEYE KARARLI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Cezayirli golcü için İngiltere'de karargah kuran yöneticilerin bu transferi Cenk Tosun açıklanır açıklanmaz bitirmesi bekleniyor.
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