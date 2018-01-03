Salibur için start verildi

Trabzonspor'un Guingamp'da forma giyen orta saha oyuncusu Yannis Salibur'u transfer etmek istediği öğrenildi. 26 yaşındaki Fransız oyuncu için görüşmelerini sürdüren yöneticilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salibur'u düşük bir bonservis bedeliyle transfer etmek istediği belirtildi.
TARAFTAR GÖREVDE
Bu arada sezon başında Kucka'ya yaptıkları çağrılarla transferde büyük rol oynayan taraftarlar bu kez Fransız oyuncu Salibur için, "Come to Trabzonspor,Trabzon'a gel Salibur" diye bir çok mesaj attı.
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