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’de rekor kırdılar

satışlarında yüzde 105 artış yakalayarak rekor kırmayı başardı

Passolig’de rekor kırdılar
Passolig satışlarında en büyük ortalamayı yakaladı. Sezon başında 95 bin 256 satışı yapan Trabzonspor'da bu sayı 17. hafta itibariyle 195 bin 58 oldu.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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