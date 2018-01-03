Passolig’de rekor kırdılar

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Passolig satışlarında en büyük ortalamayı Trabzonspor yakaladı. Sezon başında 95 bin 256 Passolig satışı yapan Trabzonspor'da bu sayı 17. hafta itibariyle 195 bin 58 oldu.
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