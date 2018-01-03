Kocaman Antalya’da hiç acımayacak!

ÇOK YOĞUN GEÇECEK
Antalya kampında hem taktiksel hem de kondisyon çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleşecek. Öyle ki salonda ağırlık çalışması ile birlikte 3 antrenmanın yapılacağı günlerin olacağı ifade ediliyor.
PROGRAM VERMİŞTİ
Aykut Kocaman futbolcularına tatil için de günlük program vermiş ve bunun harfiyen uygulanmasını istemişti.
SAĞ KANATTAKİ REKABET NEFES KESECEK
Savunmanın sağında Şener ile Isla arasındaki rekabetin ligin 2. yarısında nasıl olacağı merak konusu. İlk yarı sonunda Şener daha formda gözükse de sakatlığını atlatan Isla'nın tecrübesi de rekabete renk katacak.
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