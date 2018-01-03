 ;
Yol Durumu
  1. Rekorlardan iflasa!
  2. Criscito'nun eli kulağında

Kocaman Antalya’da hiç acımayacak!

’yi nda yoğun bir program bekliyor. Salon çalışması ile birlikte 3 antrenmanın yapılacağı günler olacak.

Kocaman Antalya’da hiç acımayacak!
Fenerbahçe'de 5 Ocak'ta başlayacak Antalya kampı öncesinde teknik patron Aykut Kocaman'ın kamp programı yavaş yavaş belli oluyor.

ÇOK YOĞUN GEÇECEK
Antalya kampında hem taktiksel hem de kondisyon çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleşecek. Öyle ki salonda ağırlık çalışması ile birlikte 3 antrenmanın yapılacağı günlerin olacağı ifade ediliyor.

PROGRAM VERMİŞTİ
futbolcularına tatil için de günlük program vermiş ve bunun harfiyen uygulanmasını istemişti.


SAĞ KANATTAKİ REKABET NEFES KESECEK
Savunmanın sağında Şener ile Isla arasındaki rekabetin ligin 2. yarısında nasıl olacağı merak konusu. İlk yarı sonunda Şener daha formda gözükse de sakatlığını atlatan Isla'nın tecrübesi de rekabete renk katacak.
Etiketler: , ,
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar