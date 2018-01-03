İşte Fatih Terim etkisi

İkinci yarı hazırlıklarına 7 Ocak'ta başlayacak olan Galatasaray'da 'Terim etkisi' yaşanıyor.
REKABET ARTTI
Tecrübeli teknik adamın gelişi, takımdaki forma rekabetine çok olumlu bir şekilde yansımış durumda. Özellikle ilk 11'e girmesi zor gözüken oyuncuların tatilden paylaştığı idman görüntüleri dikkatleri çekiyor.
MESAJI ALMIŞLAR!
Son olarak Hakan Balta, Erenve Tarık'ın paylaştığı fotoğraflarsosyal medyada çok konuşuldu.Taraftarlar, "Bazıları mesajıalmış" yorumunu yaptı.
İKİNCİ YARIYA ÖZEL HAZIRLIK
Takıma yeniden dönen Hakan Balta, Gomis'in arkasında yedek kalan Eren ve gözden düşen Tarık bu fotoları paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.