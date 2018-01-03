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İşte etkisi

Tecrübeli hocanın gelişiyle forma rekabeti de kızıştı. Futbolcuların tatilden paylaştıkları ‘idman’ fotoğrafları dikkat çekyior

İşte Fatih Terim etkisi
İkinci yarı hazırlıklarına 7 Ocak'ta başlayacak olan Galatasaray'da 'Terim etkisi' yaşanıyor.

REKABET ARTTI
Tecrübeli teknik adamın gelişi, takımdaki forma rekabetine çok olumlu bir şekilde yansımış durumda. Özellikle ilk 11'e girmesi zor gözüken oyuncuların tatilden paylaştığı idman görüntüleri dikkatleri çekiyor.

MESAJI ALMIŞLAR!
Son olarak Hakan Balta, Eren ve Tarık'ın paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada çok konuşuldu. Taraftarlar, "Bazıları mesajı almış" yorumunu yaptı.

İKİNCİ YARIYA ÖZEL HAZIRLIK
Takıma yeniden dönen , 'in arkasında yedek kalan Eren ve gözden düşen Tarık bu fotoları paylaştı.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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