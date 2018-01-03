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Evra hazır kıta gözler Asamoah’ta

Yönetim, Evra ile anlaştı. Fakat Juventus’un Telles’i alması durumunda Asamoah’a imza attırılacak...

Evra hazır kıta gözler Asamoah’ta
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği sol bek transferi bitirmek için büyük çaba harcıyor... Sarı-Kırmılılar ligin ilk yarısında formasını giydiği Marsilya'dan gönderilen Patrice Evra ile büyük oranda anlaşma sağladı. Terim de 36 yaşındaki Fransız yıldız için onayı verdi. Bafetimbi Gomis'in vatandaşıyla görüştüğü ve ikna olmasında önemli rol oynadığı belirlendi. Evra ile anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıl olduğu öğrenildi.

CİMBOM PAZARLIKLARI TAKİP EDİYOR
Fakat yönetim, Evra'ya resmi imzayı attırmak için acele etmiyor... Çünkü Terim'in listesinin ilk sırasında yer alan Kwadwo Asamoah'la temaslar kesilmiş değil. , Juventus'un Alex Telles için Porto ile yaptığı pazarlıkları yakından izliyor. Eğer Telles, Juve'nin yolunu tutarsa Asamoah'ın transferinin de önü açılacak.

TELLES'TEN GELECEK PARAYA ASAMOAH!
Porto ile yaptığı anlaşma gereği Alex Telles'in bonservisinden gelecek paradan yüzde 10 pay alacak olan Galatasaray elde edeceği geliri Asamoah için kullanacak. Eğer Juventus, Brezilyalı yıldızı alamazsa Cimbom rotasını Patrice Evra'ya çevirecek. Bu durumda Fransız futbolcuya imza attırılacak.

LİGDE 8 MAÇTA OYNADI
Alex Sandro'nun yedeği olan Asamoah bu sezon ligde Juventus formasıyla 8 maçta oynadı.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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