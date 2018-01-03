Evra hazır kıta gözler Asamoah’ta

CİMBOM PAZARLIKLARI TAKİP EDİYOR
Fakat yönetim, Evra'ya resmi imzayı attırmak için acele etmiyor... Çünkü Terim'in listesinin ilk sırasında yer alan Kwadwo Asamoah'la temaslar kesilmiş değil. Galatasaray, Juventus'un Alex Telles için Porto ile yaptığı pazarlıkları yakından izliyor. Eğer Telles, Juve'nin yolunu tutarsa Asamoah'ın transferinin de önü açılacak.
TELLES'TEN GELECEK PARAYA ASAMOAH!
Porto ile yaptığı anlaşma gereği Alex Telles'in bonservisinden gelecek paradan yüzde 10 pay alacak olan Galatasaray elde edeceği geliri Asamoah için kullanacak. Eğer Juventus, Brezilyalı yıldızı alamazsa Cimbom rotasını Patrice Evra'ya çevirecek. Bu durumda Fransız futbolcuya imza attırılacak.
LİGDE 8 MAÇTA OYNADI
Alex Sandro'nun yedeği olan Asamoah bu sezon ligde Juventus formasıyla 8 maçta oynadı.
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