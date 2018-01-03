Burak’ın özel hocası var

TrabzonsporTeknik Direktörü Rıza Çalımbay,A Spor'a verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam," Bir süre önce antrenmandan sonra tesislerde birinin çalışma yaptığını gördüm. Sahaya gittiğimde BurakYılmaz'ın özel antrenör eşliğinde ekstra çalışma yaptığına şahit oldum" diye konuştu.
BURAK SÜREKLİ GELİŞİYOR Burak'ın çok çalışkan bir futbolcu olduğunu belirten Çalımbay, "Kendisini her gün geliştiriyor. Takımdaki genç futbolculara örnek bir futbolcu" dedi.
1-2 TRANSFER YAPACAĞIZ Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çalımbay, "Devre arası transfer için en zorlu dönem. O yüzden dikkatli olacağız. Önceliğimiz kulübün menfaatleri. 1-2 takviye yapacağız" ifadelerini kullandı.
GERÇEK SOSA BU DEĞİL ÇALIMBAY, Sosa'nın durumu hakkında ise şunları söyledi: Sosa bu değil. Kendi kapasitesine gelirse bir sıkıntı yok, ama gelemezse bizim için sorun olur. Sosa, Trabzonspor için çok önemli bir futbolcu.
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