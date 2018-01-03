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Burak’ın özel hocası var

A Spor’a konuşan Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bir akşam antrenmandan sonra tesislerde birinin çalıştığını gördüm. Baktım ki kendisine özel hoca tutmuş ” dedi

Burak’ın özel hocası var
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam," Bir süre önce antrenmandan sonra tesislerde birinin çalışma yaptığını gördüm. Sahaya gittiğimde Burak Yılmaz'ın özel antrenör eşliğinde ekstra çalışma yaptığına şahit oldum" diye konuştu.

BURAK SÜREKLİ GELİŞİYOR
Burak'ın çok çalışkan bir futbolcu olduğunu belirten Çalımbay, "Kendisini her gün geliştiriyor. Takımdaki genç futbolculara örnek bir futbolcu" dedi.

1-2 TRANSFER YAPACAĞIZ
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çalımbay, "Devre arası için en zorlu dönem. O yüzden dikkatli olacağız. Önceliğimiz kulübün menfaatleri. 1-2 takviye yapacağız" ifadelerini kullandı.

GERÇEK SOSA BU DEĞİL
ÇALIMBAY, Sosa'nın durumu hakkında ise şunları söyledi: bu değil. Kendi kapasitesine gelirse bir sıkıntı yok, ama gelemezse bizim için sorun olur. Sosa, Trabzonspor için çok önemli bir futbolcu.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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