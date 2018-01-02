Karadeniz Fırtınası'nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Rıza hoca, "Trabzonspor, tarihi boyunca, 'iddia'nın; 'kendine güven'in ve 'inanç'ın takımı olmuştur. Futbol kariyerim boyunca Trabzonspor'un en zor zamanlarında bile iddiasından bir şey kaybettiğini görmedim" dedi.
BAŞARIYI YAKALAYACAĞIZ
Rıza hoca, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka yükselecektir" diye konuştu. Rıza Çalımbay, sol bek, stoper ve kanat oyuncusu transferi istediğini açıkladı...
Trabzon hiçbir zaman iddiasını kaybetmez
Tecrübeli hoca, “Trabzon tarih boyunca inancın ve iddianın takımı olmuştur”
Karadeniz Fırtınası'nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Rıza hoca, "Trabzonspor, tarihi boyunca, 'iddia'nın; 'kendine güven'in ve 'inanç'ın takımı olmuştur. Futbol kariyerim boyunca Trabzonspor'un en zor zamanlarında bile iddiasından bir şey kaybettiğini görmedim" dedi.
Etiketler: Rıza Çalımbay , Trabzonspor
- 02 Ocak 2018, Salı
- Gazete
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