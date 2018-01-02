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Trabzon hiçbir zaman iddiasını kaybetmez

Tecrübeli hoca, “Trabzon tarih boyunca inancın ve iddianın takımı olmuştur”

Trabzon hiçbir zaman iddiasını kaybetmez

Karadeniz Fırtınası'nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Rıza hoca, "Trabzonspor, tarihi boyunca, 'iddia'nın; 'kendine güven'in ve 'inanç'ın takımı olmuştur. Futbol kariyerim boyunca 'un en zor zamanlarında bile iddiasından bir şey kaybettiğini görmedim" dedi.

BAŞARIYI YAKALAYACAĞIZ
Rıza hoca, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka yükselecektir" diye konuştu. , sol bek, stoper ve kanat oyuncusu transferi istediğini açıkladı...
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