Trabzon hiçbir zaman iddiasını kaybetmez

Karadeniz Fırtınası'nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Rıza hoca, "Trabzonspor, tarihi boyunca, 'iddia'nın; 'kendine güven'in ve 'inanç'ın takımı olmuştur. Futbol kariyerim boyunca Trabzonspor'un en zor zamanlarında bile iddiasından bir şey kaybettiğini görmedim" dedi.



BAŞARIYI YAKALAYACAĞIZ

Rıza hoca, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka yükselecektir" diye konuştu. Rıza Çalımbay, sol bek, stoper ve kanat oyuncusu transferi istediğini açıkladı...