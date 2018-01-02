İlkay'dan 10 numara hareket

ManchesterCity forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'dan 10 numara hareket... Yıldız oyuncu, yeni yılın ilk saatlerinde ihtiyacı olan vatandaşlara el uzattı. İlkay, memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yatağa bağımlı 64 yaşındaki Bayram Duray'a otomatik hasta yatağı hediye etti. Dursunbey Belediyesi SosyalHizmetler Müdürlüğü ekipleri, bacağı ve beli kırılan, göz damarları zarar gören Bayram Duray için İlkay'ın babası İrfan Gündoğan ile temasa geçti. Gündoğan ailesi de Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla hasta yatağını Duray ailesine teslim etti.
YARDIM İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ İlkay Gündoğan memleketi Dursunbey'in ardından Batman SelahattinEyyübi Anadolu Lisesi öğrencilerine de el uzattı. Yıldız oyuncu, öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulundu. Okula yeni atanan Beden Eğitimi ÖğretmeniGökan Koç'un yardım talebini geri çevirmeyen İlkay,okula top, forma, tenis masasıve tenis takımlarından oluşan hediyeleri göndererek gönülleri bir kez daha feth etti.
SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK ÖVGÜ İlkay Gündoğan'ın Balıkesir ve Batman'da yaptığı yardımlar, sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Futbolseverler, İlkay Gündoğan'ın duygulandıran yardımından övgüyle bahsetti.
24 MAÇTA1 GOL 4 ASİST Manchester City'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, bu sezon 24 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, 1 gol atarken 4 de asist yaptı. İlkay, Alman Milli Takımı'nda oynuyor.
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