I 'Love' you

GEÇEN SEZON GOL KRALI OLDU
Geçtiğimiz sezon başında Monaco'dan Alanyaspor'a transfer olan 33 yaşındaki Sambacı, 1.5 yılda müthiş bir performans sergiledi. Vagner Love geçen sezon Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlamıştı.
LOVE'UN İLGİDEN HABERİ VAR
Brezilyalı yıldızın Galatasaray'ın ilgisinden haberdar olduğu ve Sarı-Kırmızılı takıma gitmeyi çok istediği öğrenildi. Love'un alacaklarına karşılık bonservisini talep edebileceği de gelen bilgiler arasında.
HEM UCUZ HEM LİGİ BİLİYOR!
Fatih Terim'in hem ligi çok iyi bilmesi hem de maliyeti düşük olması nedeniyle Love'u ilk hedef olarak belirlediği ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi kısa sürede Brezilyalı futbolcunun menajeri ve Alanya'yla temasa geçecek.
44 MAÇTA 40 GOLE KATKI YAPTI
Alanyaspor formasıyla 44 resmi maça çıkan Vagner Love, 34 gol ve 6 asistlik harika bir performans sergiledi. Sambacı tek başına 40 gole katkı yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.