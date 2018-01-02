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I 'Love' you

Gomis’e alternatif bir forvet arayan Terim, Alanya’da harikalar yaratan 33 yaşındaki golcüyü gündeme aldı. Love'un Sarı-Kırmızılılar'a gelmeyi çok istediği ve alacaklarını bırakıp serbest kalabileceği öğrenildi

I Love you
Devre arasında mutlaka forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi... Eren Derdiyok'un başarısız performansı nedeniyle Bafetimbi Gomis'in yanına iyi bir golcü almayı hedefleyen teknik direktör Fatih Terim'in Vagner Love'un ismini yönetime verdiği öğrenildi.

GEÇEN SEZON GOL KRALI OLDU
Geçtiğimiz sezon başında Monaco'dan Alanyaspor'a transfer olan 33 yaşındaki Sambacı, 1.5 yılda müthiş bir performans sergiledi. Vagner Love geçen sezon Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlamıştı.

LOVE'UN İLGİDEN HABERİ VAR
Brezilyalı yıldızın Galatasaray'ın ilgisinden haberdar olduğu ve Sarı-Kırmızılı takıma gitmeyi çok istediği öğrenildi. Love'un alacaklarına karşılık bonservisini talep edebileceği de gelen bilgiler arasında.

HEM UCUZ HEM LİGİ BİLİYOR!
Fatih Terim'in hem ligi çok iyi bilmesi hem de maliyeti düşük olması nedeniyle Love'u ilk hedef olarak belirlediği ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi kısa sürede Brezilyalı futbolcunun menajeri ve Alanya'yla temasa geçecek.

44 MAÇTA 40 GOLE KATKI YAPTI
Alanyaspor formasıyla 44 resmi maça çıkan , 34 gol ve 6 asistlik harika bir performans sergiledi. Sambacı tek başına 40 gole katkı yaptı.
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