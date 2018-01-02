Çiğ köfte yiyin metrobüse binin

Asya'dan Avrupa'ya geçecekseniz, Metrobüs'ü kullanın! Hem Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçer, şehrin muhteşemliğini görürsünüz. Binebilmek için iş saatlerinin dışında kalın.
İş saatlerinde Marmaray'ı kullanın. İstanbul'da kısa süreli kalacaksanız, kesinlikle araba kiralamayın. Zaten sadece çılgın Türkler yola kendi özel arabalarıyla çıkıyor.
Mutlaka deniz yolunu kullanın. Binmeden önce yuvarlak, susamlı ekmeklerden alın. Adı simit. Onları kuşlara atın. Fotoğrafını çekin. Profesyonel fotoğrafçı gibi hissedeceksiniz.
Bulgur denen bir çeşit pirinçten yapılan acılı, ince ekmek arasına sarılan özel soslu bir yiyecek var. Onu (çiğ köfte) mutlaka yiyin. Satıcının şovunu izleyin.
Acılı çiğ köfte ve döner Soldado'nun İstanbul'da en çok sevdiği yemek. Anlatırken bile bundan haz duyuyordu.
EN İYİ DÖNER İÇİN 15 DAKİKA BEKLENİR!
Roberto Soldado, İstanbul'da en iyi dönercinin Kapalıçarşı'da olduğunu ancak yerini bulmanın biraz zor olduğunu da söylüyor. İspanyol yıldız, "Orada çiğ köfte ve döner yiyebilmek için 15 dakika sıra beklemeniz gerekiyor. Ama buna değer" diye konuştu.
MARTILARA SİMİT ATIN
İstanbul'da vapura binmeyi çok sevdiğini söyleyen Roberto Soldado, "Onlara susamlı ekmek (simit) atıp fotoğrafını çekin" tavsiyesinde bulundu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.