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4 Ocak'ta zirvesi

yönetimi 4 Ocak’ta ’nun menajeri Andrea D’Amico ile Vicenza’da bir görüşme yapacak. Anlaşma sağlanırsa İtalyan sol bek 2-3 gün içinde kampına katılacak

Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek transferinde yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Sarı-Lacivertliler bir süredir gündeminde olan Zenit'in İtalyan sol beki Domenico Criscito transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kritik gün ise 4 Ocak Perşembe!

HASAN ÇETİNKAYA İTALYA YOLCUSU
Fenerbahçe yönetimi 4 Ocak'ta İtalya'nın Vicenza kentinde 'nun menajeri Andrea D'Amico ile bir araya gelecek. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın yürüteceği görüşme sonunda transferin akıbeti belli olacak.

ZENİT SORUN ÇIKARMAYACAK
Anlaşma sağlandığı takdirde Criscito 2-3 gün içinde Antalya kampına katılacak. Rus kulübü Zenit'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Criscito için fazla bir zorluk çıkarmayacağı ifade ediliyor.

2 İTALYAN KULÜBÜ PEŞİNDE
Ancak Criscito transferinde asıl sorun bu futbolcuyu Inter ve Genoa kulüplerinin de istiyor olması. Bu bakımdan 4 Ocak'taki görüşme kritik öneme sahip. Criscito, Aykut Kocaman'ın da istediği bir isim.
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