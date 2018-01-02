Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek transferinde yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Sarı-Lacivertliler bir süredir gündeminde olan Zenit'in İtalyan sol beki DomenicoCriscito transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kritik gün ise 4Ocak Perşembe!
HASAN ÇETİNKAYA İTALYA YOLCUSU Fenerbahçeyönetimi 4 Ocak'taİtalya'nın Vicenza kentindeCriscito'nun menajeriAndrea D'Amico ilebir araya gelecek. İdarimenajer Hasan Çetinkaya'nınyürüteceği görüşmesonunda transferinakıbeti belli olacak.
ZENİT SORUN ÇIKARMAYACAK Anlaşma sağlandığı takdirde Criscito2-3 gün içinde Antalya kampına katılacak. Rus kulübü Zenit'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Criscito için fazla bir zorluk çıkarmayacağı ifade ediliyor.
2 İTALYAN KULÜBÜ PEŞİNDE Ancak Criscitotransferinde asıl sorunbu futbolcuyu Inter veGenoa kulüplerinin deistiyor olması. Bu bakımdan4 Ocak'takigörüşme kritik önemesahip. Criscito,Aykut Kocaman'ında istediği bir isim.
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