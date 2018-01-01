2017 yılı futbolda birçok efsane oyuncunun emekliye ayrıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. Dünya futboluna damga vurmuş onlarca futbolcu geçtiğimiz yıl içinde jübilesini yaptı.



KİMLER YOK Kİ...

Geride bıraktığımız yıl içinde Totti, Xavi, Drogba, Gerrard, Lampard, Totti, Lahm, Xabi Alonso gibi önemli futbolcular son kez taraftarların önüne çıktı.



TARİHE GEÇMELİ

Futbolseverler geçen yıl içerisinde emekliye ayrılan efsane oyuncuların fazlalığı nenediyle "2017 tarihe futbolu bırakan efsaneler yılı olarak geçmeli. Yıldızların kaydığı yıl" yorumlarını yaptı.