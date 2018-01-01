2017 yılı futbolda birçok efsane oyuncunun emekliye ayrıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. Dünya futboluna damga vurmuş onlarca futbolcu geçtiğimiz yıl içinde jübilesini yaptı.
KİMLER YOK Kİ...
Geride bıraktığımız yıl içinde Totti, Xavi, Drogba,Gerrard, Lampard, Totti,Lahm, Xabi Alonso gibi önemli futbolcular son kez taraftarların önüne çıktı.
TARİHE GEÇMELİ
Futbolseverler geçen yıl içerisinde emekliye ayrılan efsane oyuncuların fazlalığı nenediyle "2017 tarihe futbolu bırakan efsaneler yılı olarak geçmeli. Yıldızların kaydığı yıl" yorumlarını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.