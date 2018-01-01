Yeni yılda şampiyonluk yaşayacağız!

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel vebüyük kızı Yade, Fenerbahçe Dergisi'nin yeni yılsayısına özel pozlar verdi... Yade, başta ailelerininyeni üyesi kardeşi Yeda olmak üzere herkese "Mutluyıllar" dileklerinde bulundu.
GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR
Taraftara önemli mesajlar veren Volkan Demirel,"Yeni yılda taraftarımıza şampiyonluk yaşatacağız.Bunun için çok çalışıyoruz. Fenerbahçe ailesi yeniyılda güzel günler görecek" ifadelerini kullandı.
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