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da şampiyonluk yaşayacağız!

’nin kaptanı , Sarı-Lacivertli taraftarlara zafer sözü verdi

Yeni yılda şampiyonluk yaşayacağız!
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ve büyük kızı Yade, Fenerbahçe Dergisi'nin sayısına özel pozlar verdi... Yade, başta ailelerinin yeni üyesi kardeşi Yeda olmak üzere herkese "Mutlu yıllar" dileklerinde bulundu.



GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR
Taraftara önemli mesajlar veren Volkan Demirel, "Yeni yılda taraftarımıza şampiyonluk yaşatacağız. Bunun için çok çalışıyoruz. ailesi yeni yılda güzel günler görecek" ifadelerini kullandı.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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