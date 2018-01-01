Trabzon’dan Lens teklifi

ÇOK yoğun bir ara transfer dönemi geçirmeye hazırlanan Trabzonspor 2017 yılının son gününde çok flaş bir hamle yaptı.
KARTAL REDDETTİ
Bordo-Mavililer, Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Jeremain Lens'e resmen talip oldu. Trabzonspor yönetimi, Hollandalı yıldızı sezon başında kiralayan fakat bonservis haklarını elinde bulunduran Beşiktaş'a "Lens'in haklarından vazgeçin, biz transfer edelim" dedi. Fakat Siyah-Beyazlılar bu teklifi hemen geri çevirdi. Bu transfer harekatı başlamadan rafa kalkarken, gündeme Orkan Çınar geldi. Ancak oyuncunun kiralanması konusunda net bir karar verilmezken, alternatif isimlerle görüşme yapılacağı ve son kararın buna göre verileceği öğrenildi.
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