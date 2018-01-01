Stoper harekatı başlıyor!

Ara transfer döneminde en az 1 stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor düğmeye basıyor.



İLK ÖNCE ÇİZME

Önceki gün İstanbul'da teknik direktör Rıza Çalımbay'la transfer zirvesi yapan Başkan Muharrem Usta önümüzdeki hafta sefere çıkacak. Usta'nın ilk olarak İtalya'ya giderek Napoli formasını giyen Vlad Chiriches ve Lorenzo Tonelli için girişimlerde bulunması bekleniyor.



HEDEF; İKİ İSMİ BİTİRMEK

Bu iki isim arasında Çalımbay'ın Chiriches'i ilk planda tuttuğu öğrenildi. Usta'nın ardından Fransa'ya geçerek Marsilya formasını giyen Doria için görüşmeler yapacağı öğrenildi. Trabzon listedeki 3 isimden 2'sini almak istiyor.