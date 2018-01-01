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  1. Trabzon’dan Lens teklifi

Stoper harekatı başlıyor!

’la transfer zirvesi yapan Başkan önümüzdeki hafta içi sefere çıkacak. Usta listedeki Chiriches, Tonelli ve Doria için görüşmelerde bulunacak

Stoper harekatı başlıyor!
Ara transfer döneminde en az 1 stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor düğmeye basıyor.

İLK ÖNCE ÇİZME
Önceki gün İstanbul'da teknik direktör Rıza Çalımbay'la transfer zirvesi yapan Başkan Muharrem Usta önümüzdeki hafta sefere çıkacak. Usta'nın ilk olarak İtalya'ya giderek Napoli formasını giyen Vlad Chiriches ve Lorenzo Tonelli için girişimlerde bulunması bekleniyor.

HEDEF; İKİ İSMİ BİTİRMEK
Bu iki isim arasında Çalımbay'ın Chiriches'i ilk planda tuttuğu öğrenildi. Usta'nın ardından Fransa'ya geçerek Marsilya formasını giyen Doria için görüşmeler yapacağı öğrenildi. Trabzon listedeki 3 isimden 2'sini almak istiyor.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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