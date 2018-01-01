Ozan Tufan kulüp arıyor

F.Bahçe'de performansı ve disiplinsiz tavırları nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözünden düşen Ozan Tufan yol ayrımında.



KAMPA ÇAĞRILMADI

Son olarak gece hayatıyla gündeme gelen 22 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli kulübün Antalya kampına davet edilmedi. Ozan'ın menajeri aracılığıyla İspanya'dan takım aradığı iddia edildi.



DEPORTIVO İDDİASI

La Liga ekiplerinden Deportivo'nun Ozan için kısa süre içinde F.Bahçe'nin kapısını çalağı konuşuluyor.