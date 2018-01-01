Hollanda’da yerli avı

Kadronun yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray gözünü Hollanda'ya çevirdi... Sarı-Kırmızılı yönetim, Zwolle formasını giyen Mustafa Saymak ve Feyenoord'ta oynayan Bilal Başacıkoğlu'nu listesine aldı. Orta alanın ortasında görev yapan 24 yaşındaki Mustafa bu sezon 17 maçta 7 gol ve 2 asistlik performan sergiledi. 22 yaşındaki Bilal ise her iki kanatta da oynayabiliyor. 5 maçta 1 gol atan genç yıldız geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de gündemindeydi.