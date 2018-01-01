 ;
Yol Durumu
  1. 3 koldan Operasyon
  2. Cristico'nun tercihi Fenerbahçe

’da yerli avı

yönetimi, Zwolle’de oynayan Mustafa Saymak ve Feyenoord’ta oynayan Bilal’i listeye aldı.

Hollanda’da yerli avı
Kadronun yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray gözünü Hollanda'ya çevirdi... Sarı-Kırmızılı yönetim, Zwolle formasını giyen Mustafa Saymak ve Feyenoord'ta oynayan Bilal Başacıkoğlu'nu listesine aldı. Orta alanın ortasında görev yapan 24 yaşındaki Mustafa bu sezon 17 maçta 7 gol ve 2 asistlik performan sergiledi. 22 yaşındaki Bilal ise her iki kanatta da oynayabiliyor. 5 maçta 1 gol atan genç yıldız geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de gündemindeydi.
Etiketler: ,
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar