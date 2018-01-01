UEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımlarını açıkladı. 1955- 2017 yılları arasındaki tüm maçlarının değerlendirmeye alındığı listede en üst sırada yer alan Türk takımı Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar 20 sırada yer alırken, Fenerbahçe 47, Beşiktaş 51 ve Trabzonspor 113. sırada yer aldı.