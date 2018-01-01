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Cristico'nun tercihi

Cristiconun tercihi Fenerbahçe
'nin sol bek mevkine transfer etmek istediği Criscito'nun Zenit kulübü yetkililerine "Sezon sonunda sözleşmem sona eriyor. Fenerbahçe benim için yeni bir başlangıç olabilir. İzin verirseniz 'a gitmek istiyorum" dediği iddia edildi. 31 yaşındaki futbolcunun kariyerinin başarılı olması, tecrübesi ve 22 kez milli olması Fenerbahçe'ye çok cazip geliyor.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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