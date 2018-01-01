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Cenk haber bekliyor

’nin başkenti ’da tatil yapan , yönetimin Everton’la anlaşmasının ardından imzayı atacak

Cenk haber bekliyor
' tan Everton'a i an meselesi olan eşiyle birlikte 'nin başkenti 'da tatil yapıyor. Yıldız futbolcu bir yandan ilk yarının yorgunluğunu çıkarırken diğer taraftan yönetimden gelecek haberi bekliyor. Everton'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın bu transferi açıklaması an meselesi.

4.5 YILLIK İMZA
Yönetimin Everton'la anlaşmasının ardından golcü yıldız Cenk Tosun Everton kulübüne giderek İngiliz kulübüyle 4.5 senelik sözleşme imzalayacak.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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