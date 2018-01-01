Cenk haber bekliyor

Beşiktaş' tan Everton'a transferi an meselesi olan Cenk Tosun eşiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da tatil yapıyor. Yıldız futbolcu bir yandan ilk yarının yorgunluğunu çıkarırken diğer taraftan yönetimden gelecek haberi bekliyor. Everton'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın bu transferi açıklaması an meselesi.
4.5 YILLIK İMZA
Yönetimin Everton'la anlaşmasının ardından golcü yıldız Cenk Tosun Everton kulübüne giderek İngiliz kulübüyle 4.5 senelik sözleşme imzalayacak.
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