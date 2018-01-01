3 koldan Operasyon

G.Saraytransfer harekatınastartveriyor. Sarı-Kırmızılılar,3 yıldız oyuncudanikisini transfer etmekiçin önümüzdeki günlerdeyoğun mesai harcayacak...Arjantinlikanat forvet EzequielLavezzi, Aslan'ıntransfer listesinde enön sırada yer alıyor.32 yaşındaki oyuncununbonservisielinde bulunuyor.
TEKRAR AVRUPA'YA DÖNECEK G.SARAY Tangocu yıldızı iyi bir teklifle ikna etmeye çalışacak. Tekrar Avrupa'da oynamak isteyen Lavezzi'nin Cimbom'un teklifine sıcak bakması bekleniyor. Arjantinli hem sol kanat hem de forvet oynuyor.
YİNE YENİDEN ASAMOAH ASLAN'IN sol bek adaylarında ise en ön sırada Kwadwo Asamoah geliyor. Sezon başında transferi yatan Ganalı oyuncu için Juventus ile yeniden masaya oturulacak.
EVRA SIRADA BEKLİYOR CİMBOM, Marsilya ile olan sözleşmesini sonlandıran PatriceEvra için çalışmalarını sürdürüyor. Asamoah transferi olmazsa Evra ile anlaşmanın yolları aranacak. G.Saray, 36 yaşındaki oyuncudan yarım sezon yararlanmak istiyor.
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