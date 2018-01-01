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3 koldan Operasyon

Cimbom, bonservisi elinde olan Lavezzi ile temasa geçecek... Sarı-Kırmızılılar, sol bek için de Asamoah ve boşta olan Evra'dan birini bitirecek

3 koldan Operasyon
G.Saray harekatına start veriyor. Sarı-Kırmızılılar, 3 yıldız oyuncudan ikisini transfer etmek için önümüzdeki günlerde yoğun mesai harcayacak... Arjantinli kanat forvet Ezequiel Lavezzi, Aslan'ın transfer listesinde en ön sırada yer alıyor. 32 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

TEKRAR AVRUPA'YA DÖNECEK
G.SARAY Tangocu yıldızı iyi bir teklifle ikna etmeye çalışacak. Tekrar Avrupa'da oynamak isteyen Lavezzi'nin Cimbom'un teklifine sıcak bakması bekleniyor. Arjantinli hem sol kanat hem de forvet oynuyor.

YİNE YENİDEN ASAMOAH
ASLAN'IN sol bek adaylarında ise en ön sırada Kwadwo Asamoah geliyor. Sezon başında transferi yatan Ganalı oyuncu için ile yeniden masaya oturulacak.

EVRA SIRADA BEKLİYOR
CİMBOM, Marsilya ile olan sözleşmesini sonlandıran Patrice Evra için çalışmalarını sürdürüyor. Asamoah transferi olmazsa Evra ile anlaşmanın yolları aranacak. G.Saray, 36 yaşındaki oyuncudan yarım sezon yararlanmak istiyor.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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