 ;
Yol Durumu
  1. Bir çocuğun gülüşü
  2. Galatasaray Avrupa’da ilk 20'de

2017’nin son derbisinde F.Bahçe, ’ı yıktı

Tahincioğlu ’nde F.Bahçe, ’ı Akatlar’da 5 sayı farkla devirdi . Kanarya, rakibini üst üste 15. kez yendi

2017’nin son derbisinde F.Bahçe, Beşiktaş’ı yıktı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Sompo Japan'ı 76-71 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, rakibi ile ligde oynadığı son 15 maçı da kazandı. Beşiktaş Sompo Japan, F.Bahçe karşısındaki son galibiyetini şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunun play-off çeyrek final aşamasında elde etti.
Etiketler: , ,
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar