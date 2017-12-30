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Oğlunu gurbete gönderen baba

Cenk’in Osmanlı maçında taraftarla vedalaşması sonrası ’in duygusal bakışına, “Oğlunu gurbete gönderen baba bakışı” yorumu yapıldı

Oğlunu gurbete gönderen baba
Cenk Tosun, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Osmanlıspor sınavından sonra saha ortasına gelerek taraftara 3'lü çektirmişti... İşte ne olduysa bu anda oldu... Ortaya çıkan fotoğraf karesi, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, ortaya çıkan fotoğrafa ilginç yorumlarda bulundu. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cenk Tosun'a duygusal bakışına, "Oğlunu gurbete gönderen baba" yorumunu yapan Beşiktaşlılar, Negredo'ya "Abi bakışı attı" demekten kendilerini alamadılar... Kartal'a gönül veren taraftarlar, fotoğrafta Cenk'in arkasında kalan takım arkadaşlarına, "Kardeşler" derken Cenk Tosun için ise, "İngiltere'ye çalışmaya giden oğul" yorumunda bulundu.

VEDA FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
, Osmanlıspor maçında Beşiktaş'a veda etti. 'in Cenk'e bakışı sosyal medyayı salladı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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