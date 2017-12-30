İngilizler’den yine Fellaini iddiası

Beşiktaş-Fellaını flörtü yeniden alev aldı. İngiliz medyası, Siyah-Beyazlılar'ın Belçikalı orta saha oyuncusu ile yeniden görüşmeye başladığını iddia etti. İngilizler, "Mourinho onay vermese de Beşiktaş, Fellaini'yi kadrosuna katmakta kararlı. Çünkü Belçikalı yıldız artık Manchester'da yaşamak istemiyor. Onun yeni evi İstanbul olabilir" ifadelerini kullandı... 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Manchester United ile 11 maça çıktı ve 4 gol kaydetti... Marouane Fellaini, 34 kez de Belçika Milli Takım forması giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.