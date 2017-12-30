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İngilizler’den yine Fellaini iddiası

Sky Sports, Siyah-Beyazlılar’ın ile yeniden temasa geçtiğini iddia etti

İngilizler’den yine Fellaini iddiası
-Fellaını flörtü yeniden alev aldı. İngiliz medyası, Siyah-Beyazlılar'ın Belçikalı orta saha oyuncusu ile yeniden görüşmeye başladığını iddia etti. İngilizler, "Mourinho onay vermese de Beşiktaş, Fellaini'yi kadrosuna katmakta kararlı. Çünkü Belçikalı yıldız artık Manchester'da yaşamak istemiyor. Onun yeni evi İstanbul olabilir" ifadelerini kullandı... 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon ile 11 maça çıktı ve 4 gol kaydetti... , 34 kez de Belçika Milli Takım forması giydi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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